Москва28 окт Вести.На Украине запускается новый мегакоррупционный проект под названием "обнуление брони всех предприятий". Об этом рассказал в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.

Он отметил, что благодаря новому коррупционному проекту любой бизнес на территории Украины можно будет "умножить на 0".

Хочу обратить внимание - запускается новый мегакоррупционный проект под названием "обнуление брони всех предприятий". Это на миллиарды долларов, я вам хочу сказать. Речь не только в том, что фактически они будут проводить ревизию всех критических предприятий. И росчерком одного пера они могут лишить любое предприятие статуса критического со всеми вытекающими последствиями. Дальше идет процесс еще дальше, кто не понимает. Любое предприятие, любой бизнес можно просто помножить на ноль. Просто взять помножить на ноль. Причем неважно, какой бизнес: аграрный, коммунальный, производственный, любой. Ты вычеркиваешь предприятия из списка критических, отправляешь туда ТЦК, 100 работников оттуда изымаешь, забираешь на фронт и ставишь условие: либо ты мне продаешь предприятие, либо завтра придут, следующие 100 заберут, послезавтра еще 100 заберут. И ты не будешь работать в любом случае. Вот у тебя выбор: либо за копейки отдай предприятие, либо ты не будешь работать прокомментировал политик

Ранее сообщалось, что украинский премьер-министр Сергей Корецкий призвал бизнесменов на Украине готовиться к худшему сценарию.

Также украинский премьер Сергей Корецкий заявил, что за текущий год ущерб украинскому бизнесу от взрывов составил 7,7 миллиарда долларов.