Памфилова сообщила, что на выборы в РФ приехали наблюдатели из 22 стран Европы

На выборы в Россию приехали наблюдатели из 22 европейских стран Памфилова сообщила, что на выборы в РФ приехали наблюдатели из 22 стран Европы

Москва28 сен Вести.Представители не менее 22 европейских стран приехали на выборы в Россию в качестве международных наблюдателей, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Из всех, кто приехал, это все континенты, включая в том числе Европу, где-то не менее 22 стран европейских. Приехали из США, Австралии, Южной Кореи, Великобритании, Германии, Франции, Норвегии, Испании, Сербии, Грузии, Румынии сказала она

Элла Памфилова выразила им благодарность.

Я хочу выразить особую благодарность этим мужественным людям, которые приехали из недружественных стран, потому что они осознанно не знают, что для них это может быть чревато, там же у них такая свобода слова в кавычках. И они приехали. Огромное им за это спасибо отметила Элла Памфилова

Владимир Путин, в свою очередь, поблагодарил Памфилову и сотрудников избирательных комиссий за проведение выборов. Глава государства отметил высокий уровень их организации и соответствие правовым требованиям.