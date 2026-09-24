На Западе вновь предлагают закрыться от Солнца для борьбы с потеплением На Западе обсуждаются технологии по отражению солнечных лучей из-за потепления

Москва24 сен Вести.Все больше политиков в США, Евросоюзе и других странах обсуждают технологии солнечной геоинженерии, которые позволят отражать часть света звезды и противостоять глобальному потеплению. Об этом пишет издание Politico.

Идею защиты от влияния Солнца с помощью различных технологий обсуждали и раньше. Однако большинство защитников окружающей среды считало солнечную геоинженерию табуированной темой, поскольку это могло привести к разрушению озонового слоя. Такой подход грозил геополитическими конфликтами, но не влиял на другие факторы, подгоняющие глобальное потепление, на сжигание нефти, угля и газа.

Этот разговор меняется — в основном за закрытыми дверями. Интерес к отражающим технологиям уже проявляется в таких ведомствах, как министерства сельского хозяйства, торговли, иностранных дел и обороны пояснила экс-глава отдела стратегических коммуникаций по вопросам климата при генсеке ООН Синтия Шарф

Среди возможных методов искусственного снижения яркости Солнца - распылении в верхних слоях атмосферы частиц серной кислоты. Это позволит отражать более значительную часть солнечной радиации обратно в космос. Такой же эффект происходит при мощных выбросах вулканической пыли.

Миллиардер Билл Гейтс отметил, что против этого есть два аргумента. Излишнее использование геоинженерии может негативно сказаться на перспективах использования ископаемых видов топлива, а во-вторых, важно четко понимать, какие последствия геоинженерия будет иметь для жителей планеты. Прежде всего это касается изменения объемов осадков и возникновения в разных регионах засухи.

Ранее стало известно, что в ближайшие 50-70 лет возрастет число опасных погодных явлений. Такие отклонения возникают из-за глобального потепления и влияния деятельности человека на окружающую среду.