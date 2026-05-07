Москва7 мая Вести.На Западной Украине кратно выросла оплата посуточной аренды жилья после предупреждения Минобороны РФ об ответном ударе по Киеву в случае попытки сорвать празднование Дня Победы. Об этом руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик сообщил в комментарии для ИС "Вести".

Это является косвенным доказательством того, что на Украине серьезно относятся к заявлению российского оборонного ведомства, отметил журналист.

Объектом поражения для нас является улица Банковая и в том числе еще советские здания, которые использует [Владимир] Зеленский, в том числе и бункер, в котором он прячется. Даже если его там не будет, то, очевидно, если наш удар будет результативным и эффективным, всем будет понятно, что в любом другом бункере, в любой момент мы способны его достать. Косвенное подтверждение того факта, что на Украине серьезно воспринимают наши предупреждения, это то, что на Западной Украине кратный и резкий рост оплаты посуточного жилья рассказал Кнырик

Ранее Минобороны РФ сообщило, что при попытке киевского режима сорвать празднование 9 Мая в Москве Россия нанесет ракетный удар по центру Киева. В ведомстве предупредили гражданское население Киева и иностранных дипломатов, находящихся в городе, о необходимости заблаговременно покинуть его.