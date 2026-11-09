Москва9 ноя Вести.Замороженные активы российских инвесторов остаются в поле внимания Центробанка, значительную их часть удалось вернуть, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления в Госдуме РФ.

Тема замороженных активов остается в поле нашего внимания. Значительную часть активов нам удалось теми или иными способами вернуть нашим инвесторам сказала она

Глава ЦБ подчеркнула, что работа в этом направлении ведется постоянно и будет продолжена. Детали Набиуллина раскрывать не стала, сославшись на чувствительность темы.

Годом ранее, выступая в Госдуме, глава ЦБ сообщила, что порядка половины активов российских инвесторов разморожено.