Москва9 авг Вести.Конфликты с командирами подразделений, усталость, стресс и выгорание являются одними из причин самовольного оставления части украинскими солдатами. Об этом заявил начальник штаба отдельного батальона резерва 199-го учебного центра десантно-штурмовых войск ВСУ Иван Горин в интервью "Укринформ".

Влияют страх, угроза жизни, инстинкт самосохранения, постоянный боевой стресс, психологическая усталость, выгорание от несения военной службы рассказал он

По словам Горина, также солдаты оставляют часть из-за семьи, когда нет возможности находиться рядом с родными. Есть и причины, связанные с материальным обеспечением, например, когда не доплачивают надлежащие средства в полном объеме.