Москва22 сенВести.Четыре сельскохозяйственные компании, которые ранее принадлежали бизнесмену Алексею Боброву, будут выставлены на торги 29 сентября. Начальная стоимость всех активов – 571,2 миллиона рублей. Об этом пишет РБК.
Речь идет о компаниях "Ударник", "Земля Сажинская", "Петелено", "Агро-Клевер". Предприятия перешли в федеральную собственность в 2025 году по решению суда.
Ранее Бобров и его партнер Артем Биков потеряли свои доли в компаниях "Ямалкоммунэнерго", "ЭК Восток", "КБ "Агропромкредит", "Нижневартовская энергосбытовая компания", "Предприятие проектного финансирования", "Водный союз" и других.
Иск заместителя генпрокурора РФ об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества уральских бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва поступил в суд Екатеринбурга в начале ноября 2025 года.