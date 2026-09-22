Агрохолдинги Алексея Боброва будут выставлены на торги после национализации

Национализированные агрокомпании Боброва выставлят на торги Агрохолдинги Алексея Боброва будут выставлены на торги после национализации

Москва22 сен Вести.Четыре сельскохозяйственные компании, которые ранее принадлежали бизнесмену Алексею Боброву, будут выставлены на торги 29 сентября. Начальная стоимость всех активов – 571,2 миллиона рублей. Об этом пишет РБК.

Речь идет о компаниях "Ударник", "Земля Сажинская", "Петелено", "Агро-Клевер". Предприятия перешли в федеральную собственность в 2025 году по решению суда.

Ранее Бобров и его партнер Артем Биков потеряли свои доли в компаниях "Ямалкоммунэнерго", "ЭК Восток", "КБ "Агропромкредит", "Нижневартовская энергосбытовая компания", "Предприятие проектного финансирования", "Водный союз" и других.

Иск заместителя генпрокурора РФ об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества уральских бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва поступил в суд Екатеринбурга в начале ноября 2025 года.