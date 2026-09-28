Москва28 сен Вести.Нацист-русофоб Дмитрий Новогородский назначен заместителем командира подразделения беспилотных систем "Химера" 105-го пограничного отряда Украины в Черниговской области. Об этом сообщил Telegram-канал "Северный ветер", близкий к российской группировке войск "Север".

Новогородский родился 1 октября 1991 года. Он, в частности, участвовал в боях за "Азовсталь". После этого Новогородский три года находился в плену. После возвращения он продолжил службу в ВСУ и теперь получил должность в подразделении "Химера".

Стоит ожидать, что данное подразделение усилит атаки по мирным жителям приграничья отмечается в сообщении

Ранее сообщалось, что украинские военные 127-й бригады подняли бунт против командования из-за поборов.