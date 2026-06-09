Москва9 июнВести.Число преступлений террористической направленности на территории Северо-Западного федерального округа выросло в три раза по сравнению с 2023 годом. Об этом заявил директор ФСБ России и председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников на заседании НАК в Москве.
По словам Бортникова, обстановка в сфере противодействия терроризму в округе остается сложной. Он отметил, что рост числа преступлений связан в том числе с участившимися атаками беспилотников и попытками вовлечь российских граждан в террористическую деятельность.
С 2023 года в округе более чем в три раза возросло число преступлений террористической направленностиотметил Бортников
Особую обеспокоенность, как добавил директор ФСБ, вызывает вербовка подростков и молодежи, которых злоумышленники пытаются использовать для совершения противоправных действий.
Ранее Бортников сообщил о предотвращении попытки Киева ввезти в Россию более 500 взрывных устройств, которые предназначались для совершения терактов.