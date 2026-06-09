НАК: число преступлений террористического толка в СЗФО выросло втрое с 2023 г. Бортников: на северо-западе РФ втрое выросло число террористических преступлений

Москва9 июн Вести.Число преступлений террористической направленности на территории Северо-Западного федерального округа выросло в три раза по сравнению с 2023 годом. Об этом заявил директор ФСБ России и председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников на заседании НАК в Москве.

По словам Бортникова, обстановка в сфере противодействия терроризму в округе остается сложной. Он отметил, что рост числа преступлений связан в том числе с участившимися атаками беспилотников и попытками вовлечь российских граждан в террористическую деятельность.

С 2023 года в округе более чем в три раза возросло число преступлений террористической направленности отметил Бортников

Особую обеспокоенность, как добавил директор ФСБ, вызывает вербовка подростков и молодежи, которых злоумышленники пытаются использовать для совершения противоправных действий.

Ранее Бортников сообщил о предотвращении попытки Киева ввезти в Россию более 500 взрывных устройств, которые предназначались для совершения терактов.