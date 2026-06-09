НАК сообщил о дополнительных мерах по нейтрализации террористических угроз

НАК: выработаны допмеры по нейтрализации современных террористических угроз НАК сообщил о дополнительных мерах по нейтрализации террористических угроз

Москва9 июн Вести.Национальный антитеррористический комитет (НАК) выработал дополнительные меры по нейтрализации современных террористических угроз в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).

Об этом заявили в информационном центре НАК по итогам заседания, которое провел председатель комитета, директор ФСБ России Александр Бортников.

На заседании выработаны дополнительные меры, направленные на дальнейшее совершенствование системы противодействия террористическим угрозам на территории СЗФО с учетом остроты современной оперативной и социально-политической обстановки отметили в НАК

Также сообщалось, что число преступлений террористической направленности в СЗФО выросло в три раза по сравнению с 2023 годом.