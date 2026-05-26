Москва26 мая Вести.Нападающий английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Амир Ибрагимов впервые прибыл в расположение сборной России.

Об этом стало известно из видео, распространяемого пресс-службой национальной команды.

Привет всем, я в России заявил футболист

В активе футболиста две игры за сборную Англии U-16 и одна за команду U-15. Он выступает за молодежную команду "Манчестер Юнайтед". При этом Ибрагимов не играл за российские национальные команды.

Сборная России 28 мая сыграет товарищеский матч с Египтом на выезде. В июне национальная команда встретится со сборной Буркина-Фасо в Волгограде, а также проведет матч с Тринидадом и Тобаго в Калининграде.