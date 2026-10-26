Напавшая на евреев в Нью-Йорке уроженка РФ не признала вину

Напавшая на евреев в Нью-Йорке уроженка РФ не признала вину Напавшая на евреев в Нью-Йорке уроженка РФ не признала вину

Москва26 окт Вести.Уроженка РФ Анна Мочалова, обвиняемая в нападении на двух мужчин-евреев в Нью-Йорке, не признала вину по инкриминируемым ей преступлениям. Следующее заседание суда назначено на 29 октября.

Как сообщает РИА Новости, 32-летнюю женщину задержали в центре Манхэттена. Она ударила "неизвестным острым предметом" двух мужчин-евреев​​​. Это подтверждается обнародованными кадрами видеонаблюдения. Полиция не раскрыла нынешнее гражданство задержанной, но в базе арестованных указано, что та родилась в России.

По итогам заседания суда Мочалова вину не признала, а ее защитники отказались от комментариев.

Мочаловой в итоге предъявили обвинения по семи пунктам, включая преследование по расовым или религиозным мотивам. В настоящее время она содержится в следственном изоляторе, а следующее заседание суда по ее делу назначено на 29 октября.