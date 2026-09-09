Глава СВР сообщил о возможной поездке в США для встречи с директором ЦРУ

Нарышкин допустил ответный визит в США после приезда главы ЦРУ в Москву Глава СВР сообщил о возможной поездке в США для встречи с директором ЦРУ

Москва9 сен Вести.Директор Службы внешней разведки (СВР) России не исключил возможность нанести ответный визит в США после приезда в Москву директора ЦРУ Джона Рэтклиффа. Об этом он сообщил "Интерфаксу".

На вопрос о возможности такой поездки Нарышкин ответил положительно.

Вполне, да сказал он

Глава СВР добавил, что приглашение посетить США было получено "в общем виде".

Кроме того, отвечая на вопрос корреспондента издания Life Александра Юнашева о следующем контакте с Рэтклиффом, Нарышкин заявил, что они "договорятся". Но место будущей встречи пока не определено.

Прошедшие переговоры в Москве Нарышкин охарактеризовал как деловые и доброжелательные, а также отметил профессиональность и четкость переговорщиков.

О доверии к директору ЦРУ Нарышкин заявил, что этот вопрос относится к особой категории.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что Рэтклифф может в будущем играть более активную роль в переговорном процессе по украинскому вопросу. Как утверждает издание, влияние спецпосланника США Стивена Уиткоффа может при этом сократиться.