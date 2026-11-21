Научный сотрудник Зуенко о КНР: они нервно реагируют на "сближение" РФ и США Научный сотрудник Зуенко рассказал о реакции Китая на переговоры России и США

Москва21 ноя Вести.Китай нервно реагирует на переговорный процесс России и США, который начался с начала второго президентского срока Дональда Трампа. Об этом ИС "Вести" заявил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России и Института Китая и современной Азии РАН Иван Зуенко.

Мне кажется, мы должны понимать, что китайцы достаточно нервно реагируют на сближение России и Соединенных Штатов Америки. Ну, не столько сближение, а вот сам переговорный процесс, который имеет место быть с начала второй каденции Трампа, и есть определенные фобии на этот счет в Пекине сказал он

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал отношения Путина и Трампа жизненно важными для всего мира. По его словам, они жизненно важны для глобальной безопасности.