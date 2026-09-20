Москва20 сен Вести.Роскомнадзор (РКН) зафиксировал 918 аварийных ситуаций на сетях связи, которые обеспечивают работу избирательных комиссий всех уровней. Об этом заявил замначальника управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций ведомства Александр Ижко.

Зафиксировано 918 аварийных ситуаций на сетях связи, обеспечивающих работу избирательных комиссий всех уровней сказал Ижко в ЦИК

Он уточнил, что приняты меры восстановлению.

Ижко также заявил, что ведомство как при подготовке к выборам, так и во время голосования устроило круглосуточный мониторинг и противодействие DDoS-атакам.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил об эскалации атак со стороны ВСУ в период выборов.