Посол в Швеции Беляев: иностранные диппредставительства - не цели для России

"Не цели для России": Беляев прояснил шведскому МИД позицию Москвы Посол в Швеции Беляев: иностранные диппредставительства - не цели для России

Москва21 ноя Вести.Иностранные дипломатические представительства - не цели для Москвы, заявил Министерству иностранных дел Швеции российский посол Сергей Беляев.

Ранее дипломата вызвали в ведомство для выражения демарша из-за взрыва рядом со шведским посольством в Киеве.

Со своей стороны изложили российскую позицию, подчеркнув, что иностранные дипломатические представительства не являются целями для России приводит слова Беляева РИА Новости

Известно, что во время беседы посол также напомнил о неоднократных предупреждениях со стороны России. Москва много раз предупреждала о рисках пребывания иностранных дипмиссий в Киеве и необходимости обеспечения безопасности их сотрудников.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России ударили по аэродромам и энергетической инфраструктуре на Украине.