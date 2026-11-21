Москва21 нояВести.Иностранные дипломатические представительства - не цели для Москвы, заявил Министерству иностранных дел Швеции российский посол Сергей Беляев.
Ранее дипломата вызвали в ведомство для выражения демарша из-за взрыва рядом со шведским посольством в Киеве.
Со своей стороны изложили российскую позицию, подчеркнув, что иностранные дипломатические представительства не являются целями для Россииприводит слова Беляева РИА Новости
Известно, что во время беседы посол также напомнил о неоднократных предупреждениях со стороны России. Москва много раз предупреждала о рисках пребывания иностранных дипмиссий в Киеве и необходимости обеспечения безопасности их сотрудников.
Ранее стало известно, что Вооруженные силы России ударили по аэродромам и энергетической инфраструктуре на Украине.