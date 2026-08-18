Не явившийся ранее в МИД РФ посол Японии приехал в дипведомство Японский посол проигнорировал вопросы журналистов и проследовал в МИД РФ

Москва18 авг Вести.Посол Японии в Москве Акира Муто, вызванный в МИД России, прибыл в здание министерства на Смоленской площади, передает ТАСС.

Дипломат не стал отвечать на вопросы журналистов и прошел в здание ведомства без комментариев.

Японский посол был вызван в МИД РФ из-за заявлений премьер-министра Японии Санаэ Такаити о поездке президента РФ Владимира Путина на Курильские острова. Однако, как заявил глава российского МИД Сергей Лавров, дипломат не прибыл 14 и 17 августа, когда его приглашали, да еще не стал объяснять причины своего отказа.

И только после слов Сергея Лаврова Акира Муто "резко почувствовал себя лучше", отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, и решил приехать 18 августа.