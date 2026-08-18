Москва18 авгВести.Посол Японии в Москве Акира Муто, вызванный в МИД России, прибыл в здание министерства на Смоленской площади, передает ТАСС.
Дипломат не стал отвечать на вопросы журналистов и прошел в здание ведомства без комментариев.
Японский посол был вызван в МИД РФ из-за заявлений премьер-министра Японии Санаэ Такаити о поездке президента РФ Владимира Путина на Курильские острова. Однако, как заявил глава российского МИД Сергей Лавров, дипломат не прибыл 14 и 17 августа, когда его приглашали, да еще не стал объяснять причины своего отказа.
И только после слов Сергея Лаврова Акира Муто "резко почувствовал себя лучше", отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, и решил приехать 18 августа.