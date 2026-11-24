Москва24 нояВести.В загородное поместье британского принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон проникли неизвестные злоумышленники. Об этом пишет газета The Sun.
Уточняется, что полиция проводит расследование инцидента.
В обширное загородное поместье Кейт и Уильяма проникли злоумышленники, что привело к серьезному нарушению безопасностиотмечается в публикации
Подчеркивается, что речь идет о доме с десятью спальнями Анмер-Холл, который расположен в поместье Сандрингем. На момент проникновения в доме никого из членов семьи принца не было.