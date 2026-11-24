Неизвестные проникли в загородный дом британского принца Уильяма The Sun: неизвестные проникли в загородный дом британского принца Уильяма

Москва24 ноя Вести.В загородное поместье британского принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон проникли неизвестные злоумышленники. Об этом пишет газета The Sun.

Уточняется, что полиция проводит расследование инцидента.

В обширное загородное поместье Кейт и Уильяма проникли злоумышленники, что привело к серьезному нарушению безопасности отмечается в публикации

Подчеркивается, что речь идет о доме с десятью спальнями Анмер-Холл, который расположен в поместье Сандрингем. На момент проникновения в доме никого из членов семьи принца не было.