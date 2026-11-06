Москва6 ноя Вести.Справиться с топографической дезориентацией или, как говорят в народе, "топографическим кретинизмом" можно, заявила в беседе "Абзацем" нейропсихолог Светлана Колобова.

Сложности с ориентированием в на местности – это не лень или невнимательность, а особенности работы мозга, уверяет специалист. Дело в том, что за навигацию у человека отвечает сеть областей – от гиппокампа до хвостатого ядра. И у некоторых людей это ядро берет на себя функции навигации в обход гиппокампа.

Необходимо активно использовать ориентиры, сознательно запоминать какие-то яркие, заметные объектов. Поможет работа с картами, изучение маршрута по карте с последующим воспроизведением его схем по памяти, а также тренировка визуальной памяти. Необходима и пространственная активность – танцы, спорт, рисование – любые занятия, которые требуют работы с движением и формой пояснила Колобова

Ранее в интервью ИС "Вести" детский нейропсихолог, преподаватель факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова Вячеслав Лебедев объяснил, почему не надо стремиться сделать ребенка максимально послушным.