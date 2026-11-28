Немецкая фортепианная фабрика с 200-летней историей обанкротилась Старейшая фортепианная мануфактура в мире Carl Sauter подала на банкротство

Москва28 ноя Вести.Старейшая в мире немецкая фортепианная мануфактура Carl Sauter Pianofortemanufaktur, основанная в 1819 году в городе Шпайхинген, подала заявление о банкротстве. Об этом сообщает газета Bild.

Предприятие выпускает около 400 пианино и 40 роялей в год, стоимость которых доходит до 200 тысяч евро за концертные модели. Временный управляющий Александер Лутц пояснил, что к финансовому краху привели резкий рост производственных издержек и продолжительное падение покупательского спроса.

Руководство мануфактуры рассчитывает воспользоваться процедурой банкротства для реструктуризации и сохранения производства.