Немецкий миллиардер Тео Мюллер выступил против поддержки Украины Миллиардер Тео Мюллер призвал Германию отказаться от поддержки Украины

Москва12 сен Вести.Немецкий предприниматель Тео Мюллер, владеющий несколькими молочными компаниями, высказался против помощи Киеву со стороны Берлина.

В интервью газете Bild он заявил, что не считает украинский конфликт войной Германии. Бизнесмен также раскритиковал курс на возобновляемые источники энергии.

По оценке бизнесмена, возвращение к ископаемому топливу и атомной генерации позволило бы стране экономить до 250 миллиардов евро ежегодно.

Кроме того, Мюллер предложил ужесточить миграционные правила и прекратить бюджетную помощь развивающимся государствам, сославшись на финансовые трудности Германии.

Между тем проект федерального бюджета на 2027 год, который рассматривает бундестаг, предусматривает выделение 11,6 миллиарда евро на поддержку Украины.

Ранее стало известно, что внутри Социал-демократической партии Германии (СДПГ), входящей в правящую коалицию канцлера Фридриха Мерца, разгорелись споры о помощи киевскому режиму.