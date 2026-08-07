Netflix "поселил" мужчину в билборд на выходные для рекламы фильма CBS: мужчина проведет выходные внутри билборда ради рекламы фильма Netflix

Москва7 авг Вести.В рамках промокампании нового фильма Netflix мужчина проведет целые выходные внутри обставленного мебелью билборда, установленного над бульваром Сансет в Западном Голливуде. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Рекламная конструкция расположена вблизи авеню Селма и представляет собой полноценное жилое пространство. Прохожие уже успели заметить, как ее временный житель выполняет упражнения на растяжку, принимает пищу, слушает музыку и разглядывает улицу в бинокль.

Данный перформанс организован в рамках промокампании научно-фантастического триллера "Последний дом" режиссера Луи Летеррье, главные роли в котором исполнили Грета Ли и Вагнер Моура.

Акция напрямую отсылает к сюжету фильма: семья из четырех человек оказывается запертой в родных стенах без возможности выйти наружу. Им приходится беречь ресурсы и существовать в заточении долгие годы, противостоя таинственной силе. Премьера ленты уже в пятницу.

Идея маркетологов заключается в том, чтобы через жизнь добровольца в стеклянном билборде передать ощущение замкнутого пространства и изоляции — тех же эмоций, что испытывают герои картины. Организаторы рассчитывают, что такой нестандартный ход привлечет внимание зрителей к тематике фильма и подогреет интерес к премьерному показу.