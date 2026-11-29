Москва29 нояВести.Смена политических элит в странах Европы по итогам выборов 2027 года может способствовать смягчению санкционного режима против России и снижению активности западных государств по поддержке Украины. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал политолог, заведующий кафедрой РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.
По оценке эксперта, страны так называемой "коалиции желающих" (включая Францию, Великобританию, Германию и Италию) занимают все более неустойчивую позицию из-за нехватки финансовых средств и отсутствия четкой долгосрочной стратегии.
Кошкин также отметил, что Москва и Вашингтон обоюдно заинтересованы в пересмотре концепции европейской безопасности, что в перспективе может привести к формированию более прагматичного международного курса.