Кошкин: выборы в Европе в 2027 году могут изменить политику в отношении РФ

NEWS.ru: смена элит в Европе в 2027 году может привести к ослаблению санкций Кошкин: выборы в Европе в 2027 году могут изменить политику в отношении РФ

Москва29 ноя Вести.Смена политических элит в странах Европы по итогам выборов 2027 года может способствовать смягчению санкционного режима против России и снижению активности западных государств по поддержке Украины. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал политолог, заведующий кафедрой РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

По оценке эксперта, страны так называемой "коалиции желающих" (включая Францию, Великобританию, Германию и Италию) занимают все более неустойчивую позицию из-за нехватки финансовых средств и отсутствия четкой долгосрочной стратегии.

Кошкин также отметил, что Москва и Вашингтон обоюдно заинтересованы в пересмотре концепции европейской безопасности, что в перспективе может привести к формированию более прагматичного международного курса.