Нидерланды помогут Армении продать ее цветы Нидерланды помогут Армении с экспортом цветов

Москва7 июн Вести.Нидерланды помогут армянской цветочной промышленности с экспортом ее товаров, заявил министр иностранных дел королевства Том Берендсен.

Для этого компания Royal Flora Holland откроет свою торговую площадку для армянских производителей цветов, связывая их с покупателями по всей Европе и за ее пределами.

Нидерланды поддерживают пакет мер поддержки ЕС, объявленный председателем Европейской комиссии фон дер Лейен, и также изучили возможности оказания практической помощи пострадавшим секторам, таким как армянская цветочная промышленность написал Берендсен в соцсети X

Ранее эксперт Станислав Митрахович заявил ИС "Вести", что Армения попадет в экономическую ловушку, если вступит в Евросоюз, поскольку им не будут компенсировать издержки и потерю традиционных рынков, связанные с евроинтеграцией.