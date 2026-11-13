Нидерланды запросили у США ракеты Sidewinder на 360 млн долларов

Нидерланды запросили у США почти 480 ракет Sidewinder Нидерланды запросили у США ракеты Sidewinder на 360 млн долларов

Москва13 ноя Вести.В 2026 году Нидерланды запросили у США до 479 ракет AIM-9X Sidewinder на общую сумму в 360 млн. долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Пентагона.

Уточняется, что эти ракеты могут быть использованы в системах ПВО.

Новые запросы Нидерландов на поставки ракет Sidewinder дополняют более ранние контракты 2022 и 2024 годов отмечается в публикации

С учетом дополнений общая сумма контрактов Нидерландов на такие ракеты достигла почти 1,17 миллиарда долларов, а их количество выросло до 863 единиц.