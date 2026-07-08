Москва8 июлВести.Ситуация в гражданской авиации России контролируемая, несмотря на снижение привычного запаса топлива, сообщил глава Министерства транспорта РФ Андрей Никитин на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
В гражданской авиации – контролируемая ситуация, несмотря на снижение привычного запаса топливасказал он
Глава Минтранса отметил, что спрос на перевозки стабилен.
7 июля вице-премьер России Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке РФ. В ходе встречи он заявил, что ситуация с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) остается напряженной.
По итогам совещания Новак поручил оперативно принимать все возможные меры, в том числе дополнительные, для недопущения локальных сбоев в поставках топлива в России.