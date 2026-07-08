Никитин о ситуации с топливом: в гражданской авиации ситуация контролируемая

Никитин заявил, что ситуация с топливом в гражданской авиации контролируемая Никитин о ситуации с топливом: в гражданской авиации ситуация контролируемая

Москва8 июл Вести.Ситуация в гражданской авиации России контролируемая, несмотря на снижение привычного запаса топлива, сообщил глава Министерства транспорта РФ Андрей Никитин на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

В гражданской авиации – контролируемая ситуация, несмотря на снижение привычного запаса топлива сказал он

Глава Минтранса отметил, что спрос на перевозки стабилен.

7 июля вице-премьер России Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке РФ. В ходе встречи он заявил, что ситуация с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) остается напряженной.

По итогам совещания Новак поручил оперативно принимать все возможные меры, в том числе дополнительные, для недопущения локальных сбоев в поставках топлива в России.