Блогер Худенко: покину Луганск, только если он снова станет частью Украины

"Но этого не будет": жительница Луганска сообщила, в каком случае покинет город Блогер Худенко: покину Луганск, только если он снова станет частью Украины

Москва21 ноя Вести.Жительница Луганска Лидия Худенко заявила в интервью ИС "Вести", что покинет город только в одном случае – если он снова войдет в состав Украины.

Худенко ведет свой видеоблог. Снимать ролики девушка начала в 2021 году.

Вот я в 21-м снимаю, мне украинцы пишут: "Какая ты красивая". На украинском языке, как бы все нормально. А двадцать второй год начался, и они начали мне писать гадости: "Сепаратистка". "Чтоб ты сдохла". "Твои дети, мы их съедим на ужин" рассказала она

Блогер призналась, что настолько любит свой город, что готова покинуть его только в одном случае.

Я никуда не собираюсь уезжать. Мне все равно даже, что тут будет. Единственное, я уеду, сто процентов, но этого, конечно, не будет, если мы станем обратно Украиной заявила Худенко

Ранее жительница Донецка Ася Мацишина рассказала, что ненависть к жителям юго-востока Украины началась еще задолго до 2014 года, когда в Крыму, Одессе, Харькове, Донецке, Луганске и других городах начались массовые протесты несогласных с итогами Евромайдана.