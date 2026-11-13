Минувшей ночью Россия пережила одну из самых массированных атак за год

Ночная атака беспилотников ВСУ на Россию стала одной из самых крупных за год Минувшей ночью Россия пережила одну из самых массированных атак за год

Москва13 ноя Вести.Минувшей ночью дежурные силы ПВО сбили 1 198 БПЛА Вооруженных сил Украины. Эта атака беспилотников ВСУ стала одной из крупнейших за год, пишет ТАСС.

Как сообщало Минобороны РФ, цели были поражены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Эта атака стала одной из самых массированных за текущий год сказано в сообщении агентства

Сопоставимый по количеству дронов налет противника прошел в ночь 29 октября, когда российские зенитные системы перехватили и уничтожили 1 214 воздушных целей.

Однако самой массированной атакой в 2026 году стала атака в последний день выборов депутатов в Госдуму, 20 сентября, когда было ликвидировано 1 951 БПЛА и 8 ракет ВСУ.