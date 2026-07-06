Суд Лондона отказал Nord Stream AG в компенсации по делу о подрыве "Севпотоков"

Nord Stream AG отказали в компенсации по делу о подрыве "Севпотоков" Суд Лондона отказал Nord Stream AG в компенсации по делу о подрыве "Севпотоков"

Москва6 июл Вести.Высокий суд Лондона отказал к компании-оператору газопроводов "Северный поток" Nord Stream AG в страховой компенсации по делу о подрыве трубопроводов. Это следует из решения судьи Клэр Моулдер, которое было опубликовано коммерческим отделением суда.

Nord Stream AG в 2024 году подала в суд на страховые компании Lloyd's of London и Arch Insurance за отказ покрывать ущерб после взрывов​​​. Речь идет о выплате суммы в 580 миллионов евро (более 51,7 млрд рублей).

На основании представленных суду доказательств я считаю, что: а. повреждение трубопроводов (как разрывы, так и вмятины) было "прямо или косвенно вызвано войной, в ходе или вследствие нее"; и b. такой ущерб был исключен из страхового покрытия следует из решения Моулдер

Истец отмечал, что трубопроводы в зоне конфликта не находились. Кроме того, они не являлись частью какого-либо плана боевых действий. Все это означает, что произошедшее остается в рамках, которые покрываются страховым договором.

По словам защиты, условия страховки исключают ущерб, который был причинен в результате войны или по приказу какого-либо правительства.

Взрывы на "Северных потоках" произошли 26 сентября 2022 года. Как отмечала Nord Stream AG, разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма.

2 июля сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и член Бундестага Тино Хрупалла заявил о том, что существующих доказательств о причастности Киева к подрыву "Северных потоков" достаточно для прекращения любой военной помощи Украине.

Основательница немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт заявляла, что в Германию для разъяснений в рамках расследования взрывов на "Севпотоках" необходимо вызвать главу киевского режима Владимира Зеленского.