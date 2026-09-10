Москва10 сен Вести.Норвежский историк Кари Ага Миклебост оправдала арест российского судна "Профессор Молчанов" в Баренцбурге. По ее мнению, судно представляло "гибридную угрозу". В качестве доказательства она решила привести тот факт, что пассажиры участвовали в праздновании Дня Победы 9 мая, а среди них был православный священник, проводивший "торжественные мероприятия с советскими флагами". Такие данные приводит KP.RU.

Дополнительными "аргументами", по мнению Миклебост, стали реплики Знамени Победы в поселении, полет трех вертолетов "на слишком низкой высоте" и автомобиль, перекрашенный под полицейскую машину.

Само судно до сих пор остается под арестом. Россия решение норвежского суда не признает и требует освободить "Молчанов".

Ранее часть команды научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" вернулась на Родину вместе с 69 пассажирами.