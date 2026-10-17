Новак: цена на нефть может еще больше вырасти из-за ситуации в Ормузском проливе Новак предрек дальнейший рост цены нефти из-за ситуации в Ормузском проливе

Москва17 окт Вести.Ситуация на мировом рынке остается сложной, из-за закрытия Ормузского пролива рынок недополучает нефть, и цена на энергоносители растет. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в проекте Марины Ким "Новый мир", сообщает ИС "Вести".

Вице-премьер заявил, что на фоне ситуации в проливе мировой рынок недополучает нефти в объеме около 4-6 млн баррелей в сутки.

Это, конечно, такой серьезный шок для мировой энергетики и для мирового нефтяного рынка, потому что ранее через этот пролив проходило примерно 18-20 млн баррелей в сутки, это примерно 20% от общего мирового производства и потребления, от общего баланса. И сейчас вот мы до сих пор наблюдаем, что не восстановлены поставки через Ормузский пролив, где-то восстановление составило от того, что было потеряно 80-85%... Поэтому цена выросла, она реагирует на дефицит, волатильность высокая, рынок в ожидании того, что там что-то наладится, и при этом цены все равно высокие. Если так будет продолжаться, соответственно, такая ситуация, на мой взгляд, это еще больше взвинтит цены сказал Новак

Он напомнил, что уже активно используются различные резервы с остатками топлива.

Уже было принято решение о высвобождении из запасов порядка 500 млн баррелей. А по нашим оценкам, рынок недополучил уже 2,2 млрд баррелей. То есть этого все равно недостаточно добавил вице-премьер

Ранее Новак заявил, что мировой рынок нефти переживает очередной шок из-за геополитики.