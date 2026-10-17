Москва17 октВести.Ситуация на мировом рынке остается сложной, из-за закрытия Ормузского пролива рынок недополучает нефть, и цена на энергоносители растет. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в проекте Марины Ким "Новый мир", сообщает ИС "Вести".
Вице-премьер заявил, что на фоне ситуации в проливе мировой рынок недополучает нефти в объеме около 4-6 млн баррелей в сутки.
Это, конечно, такой серьезный шок для мировой энергетики и для мирового нефтяного рынка, потому что ранее через этот пролив проходило примерно 18-20 млн баррелей в сутки, это примерно 20% от общего мирового производства и потребления, от общего баланса. И сейчас вот мы до сих пор наблюдаем, что не восстановлены поставки через Ормузский пролив, где-то восстановление составило от того, что было потеряно 80-85%... Поэтому цена выросла, она реагирует на дефицит, волатильность высокая, рынок в ожидании того, что там что-то наладится, и при этом цены все равно высокие. Если так будет продолжаться, соответственно, такая ситуация, на мой взгляд, это еще больше взвинтит ценысказал Новак
Он напомнил, что уже активно используются различные резервы с остатками топлива.
Уже было принято решение о высвобождении из запасов порядка 500 млн баррелей. А по нашим оценкам, рынок недополучил уже 2,2 млрд баррелей. То есть этого все равно недостаточнодобавил вице-премьер
Ранее Новак заявил, что мировой рынок нефти переживает очередной шок из-за геополитики.