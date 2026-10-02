Новак: кабмин рассматривает введение импортного демпфера на авиакеросин Новак: в правительстве рассмотрят введение демпфера на импорт авиакеросина

Москва2 окт Вести.Правительство России готово рассмотреть возможность введение демпфера на импорт авиационного керосина. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе разговора с журналистами.

Этот вопрос, наверное, рассматривается сейчас. Но у нас действует демпфер не для производителя, а при заправке в крыло. Поэтому вот этот механизм, он, на наш взгляд, абсолютно рабочий. Но надо просто еще раз проанализировать сказал Новак

Зампред кабмина добавил, что сейчас правительство ждет соответствующих предложений от профильных ведомств – Минэнерго и Минфина.

Ранее сообщалось, что правительство России заложило в проекте бюджета выплаты по импортному топливному демпферу в 2027 году на уровне 6,7 миллиарда рублей. Правительство РФ 30 сентября внесло в Госдуму проект бюджета до 2029 года.

Демпфирующий механизм используется для сдерживания затрат авиакомпаний на топливо. Если экспортная цена авиакеросина выше установленной отсечки, государство компенсирует авиакомпаниям часть этой разницы, чтобы сдерживать конечную стоимость топлива для перевозчиков.