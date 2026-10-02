Москва2 октВести.Рынок дизельного топлива в России сбалансирован, в случае перепроизводства будет частично открываться экспорт. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на пленарном заседании Совета Федерации.
У нас сегодня по дизельному топливу рынок сбалансирован, топлива достаточно. И, несмотря на то, что мы продлили запрет на экспорт буквально на днях на октябрь, мы будем мониторить ситуацию и в случае перепроизводства дизеля будем рассматривать вопрос о том, чтобы частично открывать экспортсказал он
30 сентября правительство России на месяц – до 30 октября – продлило запрет на экспорт производителями некоторых видов топлива. Подписано постановление о продлении запрета на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей, вывозимых с территории России непосредственными производителями.