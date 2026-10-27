Новак об отношении в США к сделке по дизелю: политика преобладает над экономикой

Новак об отношении в США к дизельной сделке: политика преобладает над экономикой Новак об отношении в США к сделке по дизелю: политика преобладает над экономикой

Москва27 окт Вести.Звучащие в США заявления политиков против дизельной сделки с Россией говорят о преобладании политики над экономикой. Об этом заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" вице-премьер РФ Александр Новак.

Понятно, что здесь преобладает политика больше, чем экономика, потому что с экономической точки зрения выгодно, когда Россия поставляет на мировые рынки, и это снижает дефицит в настоящее время, который наблюдается на рынке дизельного топлива. А это, в свою очередь, снижает цены, выгодные для потребителей и для населения Соединенных Штатов Америки сказал Новак

По словам вице-премьера, заявления демократов в США вызывают удивление.

Ранее член палаты представителей Конгресса США демократ Джейми Раскин в своем письме Торговой палате США, Американскому институту нефти и Ассоциации производителей топлива и нефтехимической продукции пригрозил ответственностью нефтяным компаниям за импорт российского дизельного топлива.