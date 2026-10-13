Москва13 окт Вести.Вице-премьер России Александр Новак поручил усилить дополнительные меры по обеспечению регионов топливом, чтобы сохранить стабильность на внутреннем рынке. Об этом сообщили в правительстве РФ.

Новак провел совещание, посвященное ситуации на топливном рынке. В нем приняли участие представители Совета Федерации, Госдумы, Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минтранса, отраслевых компаний и главы регионов.

По итогам совещания Александр Новак поручил профильным ведомствам и отраслевым компаниям активизировать реализацию дополнительных мер по снабжению регионов топливом для поддержания стабильности, по дальнейшей балансировке производства и потребления нефтепродуктов, а также по оперативному реагированию на колебания и необоснованное завышение цен говорится в сообщении кабмина

Ранее Новак в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой заявил, что дополнительные поставки дизтоплива из России помогут выровнять баланс спроса и предложения на рынке. Так он прокомментировал начало поставок российского дизельного топлива в США.