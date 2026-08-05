Вице-премьер Новак обсудил с профильными ведомствами ситуацию с топливом

Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке Вице-премьер Новак обсудил с профильными ведомствами ситуацию с топливом

Москва5 авг Вести.Вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива в России, сообщается на сайте кабмина.

В совещании приняли участие представители Минэнерго РФ, Минсельхоза РФ, ФАС России, Минвостокразвития РФ, главы регионов, отраслевых компаний.

Представитель Минэнерго доложил о текущей ситуации на рынке нефтепродуктов, балансе производства и потребления по видам нефтепродуктов. ФАС сообщила о ценовой ситуации на топливо в разрезе видов нефтепродуктов и регионов сказано в сообщении

Ранее Новак поручил продолжать работу по обеспечению рынка РФ топливом.