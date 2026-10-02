Новак: РФ вернется к экспорту бензина после сбалансирования внутреннего рынка Новак: РФ возобновит экспорт бензина, как только сбалансируется внутренний рынок

Москва2 окт Вести.Россия снова начнет экспортировать бензин, когда стабилизируется внутренний рынок, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

По его словам, российские компании обеспечивают завоз импортных нефтепродуктов, но это временная мера. Зампред правительства отметил, что российские мощности по производству автомобильных бензинов на 10-15% выше, чем внутреннее потребление.

Мы будем пользоваться только своими нефтепродуктами и мы даже вернемся к экспорту автомобильных бензинов, который всегда у нас был сказал Новак

Он поблагодарил сенаторов за поддержку законопроекта, направленного на стимулирование обеспечения внутреннего рынка топлива.