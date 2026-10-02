Москва2 октВести.Экономика России перешла к более умеренной динамике, заявил вице-премьер правительства РФ Александр Новак, отметив, что этот этап был ожидаемым. Он также заметил, что по итогам года ВВП вырастет на 0,6%.
Об этом Новак сообщил во время выступления на правительственном часе в Совете Федерации.
После высоких темпов роста 2023–2024 годов экономика перешла к более умеренной динамике. Это ожидаемый этап: нормализация после перегрева и одновременно условие снижения инфляцииобъяснил Новак
Вице-премьер также отметил, что ВВП в августе вырос на 0,8%, за восемь месяцев 2026 года на 0,6% к соответствующему периоду 2025-го.
По уточненному прогнозу мы ожидаем до конца года примерно такой же уровень роста ВВПотметил Новак
Также во время выступления на правительственном часе в Совете Федерации Новак заявил, что обеспечение роста благосостояния россиян является одной из главных задач, которые стоят перед властями РФ. Для выполнения этой задачи, как пояснил вице-премьер, будет расширяться внутреннее производство, повышаться эффективность использования ресурсов и создаваться необходимые для новых инвестиций условия.