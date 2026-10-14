Новак: ситуация на рынке топлива в РФ будет зависеть от ситуации с атаками ВСУ

Новак объяснил, от чего зависят перспективы рынка топлива в РФ Новак: ситуация на рынке топлива в РФ будет зависеть от ситуации с атаками ВСУ

Москва14 окт Вести.Ситуация на рынке топлива России будет зависеть, в том числе от дальнейшего развития ситуации с атаками ВСУ. Об этом в комментарии ИС "Вести" заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, на отечественных заводах усиливают защиту.

Многое в ситуации на рынке топлива зависит и от дальнейшего развития ситуации по атакам на энергетическую инфраструктуру, несмотря на то, что наши заводы защищаются, мы усиливаем эту защиту, и это одно из направлений улучшения ситуации сказал он

В том же интервью Новак отметил, что на данный момент ситуация на внутреннем топливном рынке значительно лучше, чем месяц назад в связи с тем, что ряд заводов возобновили работу после ремонта.