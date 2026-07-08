Новак: ситуация с топливом в России остается непростой Вице-премьер Новак констатировал сложности на топливном рынке

Москва8 июл Вести.Ситуация на российском рынке нефтепродуктов в настоящее время характеризуется определённой напряжённостью. Соответствующую оценку текущему положению дел дал вице-премьер РФ Александр Новак.

Комментируя баланс спроса и предложения внутри страны, заместитель председателя правительства отметил наличие ряда факторов, затрудняющих стабилизацию отрасли.

Ситуация на внутреннем топливном рынке остается непростой констатировал Новак

По его словам, правительство продолжает вести мониторинг ценообразования на АЗС и координирует действия с нефтяными компаниями для обеспечения бесперебойных поставок в регионы.

Ранее в кабмине заявляли о проработке дополнительных механизмов регулирования, включая возможные корректировки экспортных квот и параметров демпфера, чтобы не допустить резкого роста цен для конечных потребителей.