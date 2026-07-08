Новак доложил Путину о мерах, предпринятых для стабилизации ситуации с топливом

Новак сообщил Путину о мерах регулирования ситуации с топливом Новак доложил Путину о мерах, предпринятых для стабилизации ситуации с топливом

Москва8 июл Вести.Правительство предприняло ряд мер для стабилизации ситуации с топливом на внутреннем рынке. Об этом вице-премьер Александр Новак сообщил на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином.

Среди мер – увеличение до максимума загрузки действующих нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), сокращение сроков планового ремонта и использование потенциала малых НПЗ.

Увеличили загрузку действующих заводов до максимального уровня, направили на рынок ранее накопленные объемы топлива. Сократили сроки текущих ремонтов [НПЗ]. Плановые ремонты перенесли на более поздний срок, ввели также полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина и задействовали потенциал средних, малых нефтеперерабатывающих заводов доложил президенту Новак

7 июля Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке РФ. В ходе встречи он заявил, что ситуация с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов остается напряженной. По итогам совещания вице-премьер поручил оперативно принимать все возможные меры, в том числе дополнительные, для недопущения локальных сбоев в поставках топлива в России.

Ранее глава Министерства транспорта РФ Андрей Никитин сообщил, что ситуация в гражданской авиации России контролируемая, несмотря на снижение привычного запаса топлива.