Новак гарантировал поставку топлива в северные регионы РФ в полном объеме

Новак: топливо в северные регионы РФ будет доставляться в необходимом объеме Новак гарантировал поставку топлива в северные регионы РФ в полном объеме

Москва21 июл Вести.Все регионы, участвующие в программе северного завоза, получат авиационный керосин и зимнее дизельное топливо в полном объеме. Об этом по итогам правительственного совещания заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Он подчеркнул, что ввиду короткого периода навигации в северных широтах кабмин детально проанализировал текущий статус отгрузок и потребность в дополнительных поставках нефтепродуктов.

Необходимые объемы для северного завоза будут поставлены по всем регионам, которые входят в этот список заверил Новак

Вице-премьер подчеркнул, что обеспечение бесперебойного снабжения северных территорий является одной из важнейших государственных задач.