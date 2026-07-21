Москва21 июлВести.Все регионы, участвующие в программе северного завоза, получат авиационный керосин и зимнее дизельное топливо в полном объеме. Об этом по итогам правительственного совещания заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
Он подчеркнул, что ввиду короткого периода навигации в северных широтах кабмин детально проанализировал текущий статус отгрузок и потребность в дополнительных поставках нефтепродуктов.
Необходимые объемы для северного завоза будут поставлены по всем регионам, которые входят в этот списокзаверил Новак
Вице-премьер подчеркнул, что обеспечение бесперебойного снабжения северных территорий является одной из важнейших государственных задач.