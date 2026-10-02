Новак: ущерб от налетов дронов ВСУ на российские НПЗ уменьшился

Новак: ущерб российским НПЗ после налетов дронов ВСУ стал меньше Новак: ущерб от налетов дронов ВСУ на российские НПЗ уменьшился

Москва2 окт Вести.Российские власти и нефтяные компании провели масштабную работу по защите нефтеперерабатывающих заводов, и ущерб от налетов украинских дронов стал значительно меньше, заявил вице-премьер России Александр Новак на пленарном заседании Совета Федерации.

Создана пассивная защита, отвечающая моделям угроз. Усилена активная защита средствами противовоздушной обороны сказал Новак

По его словам, компании совместно с Минэнерго и Минобороны усилили меры безопасности на НПЗ.

Мы в последнее время наблюдаем, что ущерб от постоянных налетов на заводы значительно ниже отметил Новак

Вице-премьер также сообщил, что нефтяные компании стали быстрее восстанавливать работу НПЗ после атак.

Ранее президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам привели к потерям примерно в 1% ВВП.