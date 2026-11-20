Новая функция "Госуслуг" будет запущена в России в начале 2027 года Окладникова: новая функция "Госуслуг" будет запущена в начале 2027 г. по всей РФ

Москва20 ноя Вести.Россияне со следующего года смогут не ходить в МВД для проставления в паспорт штампа о регистрации по месту жительства, это можно будет сделать во время посещения МФЦ. О том, какое значение имеет это нововведение, ИС "Вести рассказала заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства Ирина Окладникова.

Граждане всей нашей страны скоро оценят. В конце первого квартала 2027 года планируем запуск этой опции во всех регионах страны. Сейчас она реализована только в семи, и 62 прошли пилот. Но это действительно важно, это упрощает доступ к нашим государственным услугам. Это делает нашу модель предоставления госуслуг более сервисной, более граждано ориентированной. И, конечно, такие доработки, такие сервисы должны развиваться сказала Окладникова

Ранее вице-премьер назвала приоритетные направления развития государственного контроля. В их числе она упомянула внедрение двухуровневой системы ключевых показателей эффективности – базовых и уникальных.