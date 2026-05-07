Новая Зеландия объявила о дополнительных санкциях против 20 лиц и организаций РФ

Новая Зеландия объявила о 35-м пакете санкций против России Новая Зеландия объявила о дополнительных санкциях против 20 лиц и организаций РФ

Москва7 мая Вести.Власти Новой Зеландии объявили о введении 35-го пакета санкций против России, включив в него 20 физических и юридических лиц, в том числе российские организации, которые связаны с военно-промышленным комплексом. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на МИД страны.

Отмечается, что, согласно реестру санкций, под ограничения также попала международная платежная платформа А7, которая была запущена российским банком ПСБ.

В санкционный список внесены Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук и завод "Соединитель" из Миасса сообщают РИА Новости

Уточняется, что с марта 2022 года Новая Зеландия ввела ограничительные меры в отношении более чем 2 тысяч физических и юридических лиц, а также судов, связанных с РФ. Текущий санкционный пакет является 35‑м по счету.

Также 5 мая Британия включила в антироссийский санкционный список еще 10 лиц и восемь организаций. Под ограничения попали ряд сотрудников программы "Алабуга Старт", а также компании и граждане России, Белоруссии и Франции.

При этом в апреле Москва серьезно расширила перечень представителей ЕС, которым запрещен въезд в Россию, в ответ на 20-й пакет санкций.