Москва7 сен Вести.Новый президент Украины должен быть фигурой, с которой Москва будет готова вести переговоры. Об этом KP.RU заявил военный эксперт Олег Глазунов.

Как отметил эксперт, мирное соглашение с нынешними представителями киевского режима маловероятно, для переговорного процесса потребуется другой политик. По его мнению, новым украинским лидером может стать политик, ориентированный на США или Великобританию.

Но, в итоге, кандидатуру так или иначе им придется согласовывать с Москвой - с учетом того, согласимся ли мы общаться с этим персонажем или нет сказал он

При этом Глазунов выразил сомнение, что таким кандидатом окажется бывший главнокомандующий ВСУ, ныне украинский посол в Лондоне Валерий Залужный.

Ранее журнал Foreign Policy писал, что Зеленский теряет поддержку украинцев. Главными причинами стали громкие коррупционные скандалы с участием лиц из его ближайшего окружения.