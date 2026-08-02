Кулевский НПЗ переходит с российской нефти на казахстанскую и ливийскую

НПЗ в Кулеви переходит с российской нефти на казахстанскую и ливийскую Кулевский НПЗ переходит с российской нефти на казахстанскую и ливийскую

Москва2 авг Вести.Кулевский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), расположенный на западе Грузии, пытается избежать западных санкций и отказывается от переработки российской нефти, переходя на казахстанскую и ливийскую.

Об этом сообщается в заявлении компании Black Sea Petroleum, управляющей терминалом.

Кулевский нефтеперерабатывающий завод в июле уже получил и обработал сырую нефть казахстанского происхождения, что продолжится и в августе. 3 июля 2026 года между Black Sea Petroleum и международной торговой компанией было заключено соглашение, в рамках которого в период с 20 по 30 августа Кулевский нефтеперерабатывающий завод получит нефть ливийского происхождения говорится в заявлении компании

В Black Sea Petroleum также подчеркнули, что они продолжают тесно сотрудничать с Еврокомиссией и держать ее в курсе реализуемых мер по диверсификации.

В июле компания-владелец НПЗ Black Sea Petroleum уже предупреждала о том, что Кулевский НПЗ полностью откажется от импорта российской нефти в августе-сентябре 2026 года. Кроме того, в первом квартале 2027 года Black Sea Petroleum планирует запустить производство дорожного битума для внутреннего и международного рынков, а со второго квартала начать выпускать авиационное топливо.