Nvidia опустилась на третье место крупнейших по капитализации компаний мира

Nvidia опустилась в рейтинге самых дорогих компаний мира Nvidia опустилась на третье место крупнейших по капитализации компаний мира

Москва26 ноя Вести.Рыночная капитализация разработчика и производителя чипов Nvidia упала на 3,9%, из-за чего корпорация опустилась со второго на третье место в рейтинге крупнейших компаний мира. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов 25 ноября акции Nvidia подешевели до 149,3 доллара (-3,91%) за ценную бумагу. Таким образом, капитализация составила 3,61 трлн долларов (-140 млрд долларов).

На втором месте по капитализации Nvidia оказалась благодаря бурному восстановительному росту котировок после возвращения в компанию ее основателя и руководителя Дженсена Хуанга. Ранее совет директоров снял его с должности после скандала из-за романа с китайской предпринимательницей, которая могла быть шпионкой КНР.