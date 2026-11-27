Москва27 ноя Вести.В Ванкувере прошел конкурс двойников главы американской технологической компании Nvidia Дженсена Хуанга. Победу одержал житель Сиэтла Уолтер Лим, пишет CTV News.

Задача участников состязания заключалась в том, чтобы максимально повторить узнаваемый образ Хуанга. Они надели черные кожаные куртки, очки и парики с седыми волосами.

Настоящий Дженсен Хуанг. Фото: Globallookpress

Сначала жюри и зрители оценивали внешнее сходство кандидатов, затем двойники должны были представить и продать продукцию Nvidia.

Один из участников смял пакет прямо во время выступления и назвал его "микрочипом" говорится в публикации

В финале участники должны были максимально убедительно оправдаться перед условной женой за супружескую измену. Победителя определяли по реакции публики.

Любимцем зрителей оказался Уолтер Лим. Он специально приехал из США в Канаду для участия в конкурсе. За победу ему достались 200 долларов (более 16 тысяч рублей), которые, как признался американец, он полностью потратил в том же баре, где проходило состязание.

В начале ноября вокруг Дженсена Хуанга произошел скандал, когда газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что у женатого предпринимателя был роман с предполагаемой китайской шпионкой. Хуанг был отстранен от должности. При этом издание выяснило, что у него была еще одна связь вне брака. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не видит угрозу для безопасности США в действиях Хуанга. Хуанг принес публичные извинения, его восстановили в должности главы компании.