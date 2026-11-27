Москва27 ноя Вести.Глава компании Nvidia Дженсен Хуанг не представляет угрозы для национальной безопасности США. Об этом глава Белого дома Дональд Трамп сообщил на мероприятии в Мар-а-Лаго, отвечая на вопрос журналистов.

Исходя из имеющейся у меня информации и моих убеждений, я считаю, что с ним все в полном порядке сказал американский лидер

Кроме того, ранее Трамп заявил, что готов помиловать Дженсена Хуанга, если в этом будет необходимость.

12 ноября Хуанг покинул посты гендиректора и президента Nvidia, а также вышел из совета директоров компании на фоне скандала, связанного с его отношениями с женщиной, которую подозревают в шпионаже в пользу Китая. МИД КНР, в свою очередь, назвал клеветой утверждения о ее работе на китайскую разведку.

В понедельник, 23 ноября, в Nvidia объявили о восстановлении Хуанга в должности гендиректора и президента компании. Решение было принято советом директоров единогласно.